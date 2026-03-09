Harry Kane continuă să domine autoritar clasamentul pentru Gheata de Aur a Europei Atacantul lui Bayern Munchen are 30 de goluri în 24 de meciuri din Bundesliga și păstrează un avantaj uriaș față de urmăritori. Englezul are șapte goluri în plus față de ocupantul locului doi, Kylian Mbappe.

Starul lui Real Madrid, care are 23 de reușite, este accidentat și nu a mai evoluat în ultimele meciuri, iar acest lucru ar putea complica lupta pentru poziția secundă.

Clasamentul actual al golgheterilor din Europa

Pe urmele francezului vine atacantul lui Sporting CP, Luis Suarez. Columbianul a ajuns și el la 23 de goluri și ar putea să îl depășească pe Mbappe în următoarea etapă.

Locul patru este ocupat de Erling Haaland, golgheterul lui Manchester City, cu 22 de reușite în Premier League.