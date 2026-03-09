Mirel Rădoi și-a dat acordul pentru a reveni la FCSB și a ajuta echipa campioană într-un moment de criză. Tehnicianul va pregăti echipa în play-out, va încerca să se califice în Conference League, iar la finalul sezonului se va așeza la masa negocierilor pentru a discuta despre o posibilă prelungire a contractului.

Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

Pentru cele 9 meciuri din play-out, Gigi Becali spune că Mirel Rădoi a luat deja câteva decizii. Sistemul de joc ar urma să fie schimbat în 4-4-2, iar jucătorul U21 va rămâne portarul Matei Popa. De asemenea, noul antrenor nu intenționează să îl mai folosească pe Mamadou Thiam în bandă.

"L-am întrebat cum vede el. El a zis că vede un 4-4-2 la ora asta și la ce echipă avem noi. Eu i-am zis lui MM de vreo 4-5 luni să le spună antrenorilor de 4-4-2, dar ei au zis că trebuie antrenat întâi și că nu putem pentru că eram în situația în care eram. Mie îmi place sistemul ăsta 4-4-2.

Așa vede el, 4-4-2. După aia, va schimba în 4-3-3, 4-3-1-2. El a zis că atacanții vor fi Bîrligea și David Miculescu. Ori David Miculescu, ori Thiam.

M-a întrebat ce a jucat Thiam contra lui U Cluj. I-am zis că în bandă. A zis: 'Greșit, nașule, ți-am mai spus! Thiam este numai atacant!'.

Eu i-am zis că aș vrea ca jucătorul U21 să fie ori portar, ori fundaș. El a zis: 'Logic, copilul ăsta (n.r - portarul Matei Popa) nici n-a greșit până acum. Dacă și-a făcut treaba bine, nu e logic să avem avantajul ăsta, iar portarul să fie U21?'", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Primul meci al lui Mirel Rădoi va fi contra lui Metaloglobus.

FCSB va începe play-out-ul de pe primul loc, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de urmăritoarea UTA Arad și la două de FC Botoșani, respectiv Oțelul Galați.

Gigi Becali a anunțat deja că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în cupele europene. Se poate întâmpla dacă FCSB va reuși să se claseze în zona primelor două locuri la finele play-out-ului. Apoi, campioana en-titre va fi nevoită să învingă două echipe la baraj.

Programul complet din play-out

Etapa 1:

FCSB - Metaloglobus

UTA Arad - Hermannstadt

Botoșani - Unirea Slobozia

Oțelul - Csikszereda

Farul Constanța - Petrolul

Etapa 2:

FCSB - UTA Arad

Hermannstadt - Botoșani

Unirea Slobozia - Oțelul

Csikszereda - Farul Constanța

Metaloglobus - Petrolul

Etapa 3:

Botoșani - FCSB

UTA Arad - Metaloglobus

Oțelul - Hermannstadt

Farul Constanța - Unirea Slobozia

Petrolul - Csikszereda

Etapa 4:

FCSB - Oțelul

UTA Arad - Botoșani

Hermannstadt - Farul Constanța

Unirea Slobozia - Petrolul

Metaloglobus - Csikszereda

Etapa 5:

Farul Constanța - FCSB

Oțelul - UTA Arad

Botoșani - Metaloglobus

Petrolul - Hermannstadt

Csikszereda - Unirea Slobozia

Etapa 6:

FCSB - Petrolul

UTA Arad - Farul Constanța

Botoșani - Oțelul

Hermannstadt - Csikszereda

Metaloglobus - Unirea Slobozia

Etapa 7:

Csikszereda - FCSB

Petrolul - UTA Arad

Farul Constanța - Botoșani

Oțelul - Metaloglobus

Unirea Slobozia - Hermannstadt

Etapa 8:

FCSB - Unirea Slobozia

UTA Arad - Csikszereda

Botoșani - Petrolul

Oțelul - Farul Constanța

Metaloglobus - Hermannstadt

Etapa 9:

Hermannstadt - FCSB

Unirea Slobozia - UTA Arad

Csikszereda - Botoșani

Petrolul - Oțelul

Farul Constanța - Metaloglobus

Clasamentul din play-out, înainte de FC Argeș - Unirea Slobozia:

1. FCSB - 23 de puncte

2. UTA Arad - 22 de puncte*

3. FC Botoșani - 21 de puncte

4. Oțelul Galați - 21 de puncte*

5. Farul Constanța - 19 puncte*

6. Petrolul - 16 puncte

7. Csikszereda - 16 puncte

8. Unirea Slobozia - 12 puncte**

9. Hermannstadt - 12 puncte*

10. Metaloglobus - 6 puncte

*echipele care au beneficiat de rotunjire

**echipele cu un meci în minus