Mirel Rădoi este noul antrenor al lui FCSB, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să demisioneze de la echipa campioană după 1-3 contra Universității Cluj. Fostul selecționer va semna un contract doar până la finalul acestui sezon, iar în vară va urma o nouă serie de negocieri.

Adrian Ilie, după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: "Prea puțin două luni. Totul este făcut pe grabă"

Pe lângă Mirel Rădoi, Gigi Becali vrea să îl aducă la FCSB și pe Adrian Ilie (51 de ani), care să ocupe un rol de scouter/consilier. Fostul mare internațional nu este însă încântat de ultima decizie luată de finanțatorul de la FCSB.

Deși spune că Mirel Rădoi este "cel mai potrivit om pentru a liniști totul", Adrian Ilie este surprins că noul antrenor va semna, cel puțin în primă fază, un contract doar pe două luni și jumătate.

"Mie mi se pare că pentru două luni este prea puțin, la ce se vorbește. Dacă tot se pregătește pentru Conference League sau pentru achiziționarea de jucători, nu cred că trebuie să pui doar două luni de zile. După această perioadă, faci achiziții, o să vină alt antrenor, atunci poate să joace alt sistem. Este foarte dificil. Totul este făcut pe grabă, mi se pare mie

De acum încolo, strategia celor de la FCSB ar trebui să fie pe 2 ani și jumătate. Cu antrenor, cu jucători.

În acest an nu poți să atingi decât Conference League. Apoi, poți să câștigi campionatul, să ai baraj de Champions League. Trebuie un mandat de doi ani și jumătate", a spus Adrian Ilie, la Fanatik.

Primul meci al lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB este programat vineri, de la ora 20:30, contra lui Metaloglobus, în prima rundă din play-out.