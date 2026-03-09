Mirel Rădoi, la FCSB până în vară: "Totul în regulă"

După întâlnirea cu Gigi Becali, Mirel Rădoi a oferit o scurtă declarație în care a confirmat că a bătut palma cu nașul său pentru revenirea la FCSB.

"Am discutat, totul în regulă. O să facem mâine într-un cadru mai organizat ca să nu pară că sunt arogant din mașină. O să vă vorbească nașul și puteți întreba orice.

Da, totul este în regulă. Cuvântul dat e ca și cum ar fi fost semnat", a spus Rădoi, după întâlnirea cu Gigi Becali.

Mirel Rădoi ar urma ca marți să fie prezentat oficial la FCSB și să conducă primul antrenament.

Gigi Becali: "Rădoi a zis că nu poate rămâne și în sezonul următor"

Gigi Becali a explicat că acordul dintre Mirel Rădoi și FCSB este valabil până la finalul acestui sezon. Din vară, tehnicianul și-ar fi dat deja acordul pentru preluarea unei alte echipe, care i-a propus un salariu mai mult decât generos, 1,6 milioane de euro.

Becali speră însă că va putea să îl convingă pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB și din vară, mai ales dacă această colaborare va da roade.

"El a acceptat de aseară. Acum a venit să discutăm mici detalii despre staff. Trebuie să dai niște bani celor din staff. El nu vrea bani, a venit doar să ajute.

Nu e o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja ofertă de 1,6 milioane de euro, care într-un fel e acceptată din vară.

Eu i-am zis să vină să mă ajute pentru că sunt nașul lui. El a zis: 'Nașule, mesajul tău m-a impresionat. Vin să te ajut, am studiat tot, stai liniștit că o scoatem, dar din vară am deja... mi-am dat acordul'.

I-am zis să vină să o scoatem, iar după vedem. El a zis că nu va putea rămâne, dar vă dați seama că eu, în gândul meu, dacă îmi califică echipa, am zis că poate îi dau eu un milion, chiar mai bine", a spus Becali.