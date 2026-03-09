FCSB a rămas fără antrenor după înfrângerea dureroasă cu ”U” Cluj de pe Arena Națională, în urma demisiilor lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate pentru Sport.ro că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB în play-out.

Sorin Cârțu, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Alegerea lui poate să-i minimalizeze din valoare”

Președintele de onoare de la Universitatea Craiova a fost întrebat despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB.

Sorin Cârțu a explicat că fostul antrenor al oltenilor ar putea avea probleme în relația cu Gigi Becali, dar oficialul a ținut să puncteze că pe olteni nu îi interesează revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB.

„Ce să vorbesc eu? E treaba lor la FCSB. Rădoi, la Universitatea Craiova, e istorie şi e o istorie pozitivă pentru ce a făcut în turul de campionat. După aia... mă apuc să dau sfaturi dacă a făcut bine sau nu? E treaba lui. Când te duci acolo, se poate interpreta şi cineva să minimalizeze... Rădoi e un antrenor foarte bun, modern la cum lucrează, elevat cu tot ce se cere, cu drone, analize.

Dar alegerea lui poate să-i minimalizeze din valoare, din munca lui, că ştiţi foarte bine nu din ce spun eu, ci chiar de la patronul lor faţă de ce se întâmplă.

(n.r. – Sorin Cârţu a fost antrenor principal la FCSB) Gigi nu era... Păi, ce, eu am lucrat cu el în 2011. N-a fost Gigi... vorbeam cu el aşa înainte şi nu exista atunci să iasă la televizor, iese ăla, faci asta. Niciodată! Era diferit. Mă consider amic cu Gigi de atunci, sunt şi acum amic cu Gigi.

E şi relaţia de naş – fin între ei şi poate la momentul ăsta Gigi gândeşte altceva. Vedem.

Joacă în play-out, de ce să fie o veste proastă pentru noi? Nu ne interesează”, Sorin Cârțu la Prima Sport.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB

Elias Charalambous își încheie mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.