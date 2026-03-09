Elias Charalambous s-a decis! Ciprioții au dezvăluit ce urmează pentru antrenor după plecarea de la FCSB

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB imediat după eșecul suferit în fața lui U Cluj, scor 1-3.

Alături de tehnicianul cipriot, va pleca și Mihai Pintilii de pe banca roș-albaștrilor. În locul celor doi va fi instalat Mirel Rădoi, însă numai până la finalul play-out-ului.

Elias Charalambous s-a decis: nu semnează

Din vară, Rădoi și-a dat acordul să semneze cu un club din străinătate. Între timp, s-a aflat că Elias Charalambous ar fi dorit de mai multe echipe, lucru confirmat inclusiv de către Gigi Becali. Tot patronul de la FCSB a dezvăluit că Charalambous nu va semna deocamdată cu nicio echipă, iar ciprioții par să confirme spusele lui Gigi Becali.

Ciprioții se îndoiesc că Elias Charalambous va semna cu o echipă din campionatul din Cipru, mai ales în condițiile în care sezonul se apropie de final.

De altfel, presa din țara fostului antrenor de la FCSB susțin că Elias Charalambous și-ar dori să prindă un nou contract în afara Ciprului.

Este dificil să îl vedem pe Charalambous că se întoarce la ale noastre, în campionatul Ciprului, în special acum când totul se apropie de final, iar el își dorește în primul rând un alt contract în străinătate. Dacă vor fi echipe în noul sezon care îl vor dori pe Charalambous pe bancă, timpul o va spune”, au scris ciprioții de la Sigma Live.

Ce a spus Gigi Becali despre Elias Charalambous și Mihai Pintilii

După întâlnirea cu Mirel Rădoi, Gigi Becali a dezvăluit ce i-au transmis Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Charalambous mi-a transmis că vrea să se întâlnească să îmi mulțumească și să își ia la revedere. Pintilii mi-a mulțumit, mi-a zis: ’Nea Gigi, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și înainte, și acum. Vreau să stau trei luni, vreau să mă odihnesc, că sunt distrus. Mi-a zis că are deja trei-patru oferte Charalambous, dar nu se duce. Ofertele sunt bune”, a dezvăluit Gigi Becali.

