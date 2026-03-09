Decizia celor doi a venit după finalul sezonului regulat din SuperLiga României, în care campioana ultimelor două ediții a ratat calificarea în play-off. FCSB a pierdut în ultima etapă cu Universitatea Cluj, scor 1-3, pe Arena Națională.

Mesajul transmis de MM Stoica, la două zile după ce Charalambous și Pintilii și-au dat demisia de la FCSB

În ziua oficializării plecărilor, Mihai Stoica a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Oficialul clubului a publicat o fotografie alături de Charalambous și Pintilii de la petrecerea de titlu a FCSB-ului, însoțită de un mesaj scurt.

„Vă mulțumesc. Mult noroc. Păstrăm legătura!”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.