Simona Halep a venit in SLAPI la emisiunea lui Mats Wilander: "Azi am vorbit cam mult, nu ma pot schimba" FOTO

Simona Halep a invins-o pe Sofia Kenin in trei seturi, 6-3, 6-7, 6-4, si o va intalni pe Venus Williams in turul al treilea.

Halep a avut din nou parte de un meci dificil la Australian Open. Cu ceva probleme fizice, Halep a pierdut setul al doilea si a avut nevoie de o lupta apriga in decisiv pentru a putea merge mai departe la Melbourne.

Dupa meci, Simona s-a relaxat si a mers de la vestiare direct la emisiunea celebrului Mats Wilander. "Am vorbit putin prea mult pe teren. Imi pare rau, nu ma pot schimba", a spus Simona. "Te rugam sa nu te schimbi", i-a replicat Barbara Schett.

Halep a mai spus ca este ajutata in continuare de Darren Cahill, chiar daca acesta nu mai este oficial antrenorul ei.

"A fost o revenire groaza azi, a fost un meci grozav, foarte dificil, spatele meu este puternic, nu am probleme, picioarele mele sunt amortite. Dar e ceva normal dupa aceasta pauza lunga. Adversara mea a fost buna, a trebuit mereu sa stau acolo, sa pun capul jos,. Am vorbit putin prea mult, e ceva ce nu pot sa schimb, imi pare rau.

Am simtit ca joc bine, poate m-am relaxat putin cand am simtit ca domin meciul, acel game de la 3-0 cel mai lung mi-am pierdut increderea si totul s-a schimbat, am simtit ca ea castiga incredere, alearga mai mult, cerde mai mult ca poate sa revina. A fost doar un gand, de aceea am pierdut setul al doilea.

M-am antrenat toata luna decembrie de doua ori pe zi, am avut antrenamente intentse, in sala de forta in fiecare zi, dar nu se compara cu meciurile. Venind aici tarziu, nu 100% pregatita de meciuri oficiale, dar am riscat si sunt fericita pentru ca am stat acasa.

Nu am mai simtit presiunea de a fi numarul 1, am zis ca e ceva de care trebuie sa ma bucur si sa castig incredere, asta m-a ajutat sa castig si Grand Slam dupa atatea finale pierdute. Nu am de ce sa ma plang, sunt numarul 1 doi ani la rand.

Suntem la fel, personalitatea mea nu se va schimba, ma simt normal, sunt o fata normala iar tenisul e doar un sport. Daca pot sa fac lucruri grozave in tenis e doar un bonus in viata mea.

Vasi este partenerul meu de antrenament, am crescut impreuna, am aceeasi echipa de pregatire fizica, ei ma sprijina, ma suporta, am echipa buna, chiar daca Daarren nu e oficial in ea, e aproape de noi in continuare si ii multumesc pentru asta", a spus Simona Halep la emisiunea Game, Schett si Mats de pe Eurosport.

Imagini de la aparitia Simonei Halep in galeria foto de mai jos (sursa Eurosport)