Premier League, cel mai tare campionat din lume, care se vede în exclusivitate pe VOYO, a luat o pauză în weekend. Pentru că, în Anglia, s-au jucat optimile FA Cup.

După niște surprize colosale, despre care Sport.ro a scris aici, șapte echipe și-au rezervat locul, în sferturi: Leeds United, Chelsea, Port Vale, Liverpool, Arsenal, Manchester City și Southampton.

Diseară, de la ora 21:30, vom afla numele echipei care va completa tabloul sferturilor Cupei Angliei.

West Ham – Brentford va fi oferit în format LIVE VIDE de VOYO și de Sport.ro.