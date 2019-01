Simona Halep, alaturi de Hamilton, Mbappe si LeBron James! Premiul URIAS pentru care este nominalizata

Simona Halep, liderul mondial din WTA, este in premiera nominalizata la premiul pentru "Sportiva anului" in cadrul Galei Laureus! Alaturi de ea in cursa pentru acest premiu mai sunt Simone Biles, Angelique Kerber, Ester Ledecka, Daniela Ryf si Mikaela Shiffrin. Romanca din fruntea clasamentului mondial a reusit in 2018 sa castige in premiera un titlu de Grand Slam, la Roland Garros, si a reusit sa incheie anul pe primul loc pentru doi an la rand.

Anul trecut, sportiva anului a fost aleasa tot o tenismena. Este vorba despre americanca Serena Williams, iar sportivul anului a fost Roger Federer. In acest sezon, pentru sportivul anului vor concura Novak Djokovic, Lews Hamilton, Lebron James, Eliud Kipchoge, Kylian Mbape si Luka Modric.

Gala premiilor Laureus va avea loc pe 18 februarie 2019, la Monaco.

Phew! We’re done. All the nominations are here. Is your favourite on this list? Let us know below ????Congratulations to everyone who is nominated and good luck for the #Laureus19 World Sports Awards on 18 February 2019 in Monaco. pic.twitter.com/lKychOH4zx