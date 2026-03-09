"Transfer de urgență!" Marko Dugandzic semnează pe 4 luni și e pe cale să asiste la un moment istoric

Marko Dugandzic, așteptat să semneze marți cu Levski Sofia

Liber de contract de la începutul anului, după ce s-a despărțit de formația sud-coreeană FC Seul, Marko Dugandzic este pe cale să semneze un contract cu Levski Sofia, liderul din campionatul Bulgariei.

Dugandzic va semna un contract pe doar patru luni cu Levski Sofia, până la finalul sezonului, ulterior existând posibilitatea de a prelungi înțelegerea, scrie Temasport.

Atacantul croat, care a jucat în România la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, ar urma să asiste astăzi la meciul de campionat al lui Levski contra lui Lokomotiv Plovdiv, iar marți are programată vizita medicală.

Transferul lui Dugandzic este unul de urgență la Levski Sofia, având în vedere că liderul din Bulgaria l-a pierdut pe atacantul malian Mustapha Sangare, accidentat.