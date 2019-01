SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | "O luptatoare cum nu s-a mai vazut!" Mii de reactii dupa o revenire fantastica

Suporterii Simonei Halep au avut parte de un meci dramatic in turul secund la AO 2019.

Simona Halep s-a calificat in turul trei la Australian Open 2019 dupa o lupta incredibila. Liderul mondial din WTA a trecut de Sofia Kenin, 37 WTA, scor 6-3, 6-7, 6-4, dupa doua ore si 34 de minute de joc.

Chiar daca a inceput foarte bine partida si parea sa fie in control total, Simona nu a mai avut acelasi joc in setul doi, iar Kenin a revenit fantastic si a trimit partida in set decisiv. Romanca din fruntea clasamentului mondial a reusit cumva sa intoarca soarta mansei decisive, care parea ca inclina tot mai mult catre sportiva din America si a invins pana la urma.

Suporterii Simonei de pe internet au avut parte de un thriller emotional si si-au exprimat opiniile referitoare la meciul din turul doi: "O luptatoare cum nu s-a mai vazut", "Viata e grea fara Darren, dar tu, Simona, reusesti de fiecare data!", "Bine lucrat, Simo!", "Sunt eu obosita... si doar m-am uitat la meci", "Nu ar fi un meci cu Simona Halep daca nu ar fi si emotii", "Merita sa fie numarul 1!". Totusi, Simona a avut parte si de opinii contra: "Cumva, Halep reuseste mereu sa scape. Ne amintim de Lauren Davis, nu?", "Kenin, adevarata castigatoare a acestui meci", au fost cateva dintre reactiile aparute pe internet.

In continuare, Simona Halep o va intalni la Melbourne pe Venus Williams. Meciul va avea loc sambata, la o ora pe care organziatorii o vor anunta vineri.