"M-am accidentat!" Simona Halep a facut anuntul momentului la Australian Open

Simona Halep are noi probleme de sanatate!

Simona Halep a trecut cu greu de tanara Sofia Kenin din SUA, intr-o partida in trei seturi, incheiata scor 6-3, 6-7, 6-4. In decisiv, Simona a facut de mai multe ori semne ca se resimte fizic in urma duelurilor dificile cu Kenin, iar la final a anuntat ca s-a accidentat iar. Halep revine dupa ce a fost diagnosticata cu hernie de disc in finalul anului 2018.

"M-am accidentat putin in setul al doilea, dar am strans din dinti si am luptat pana la capat", a anuntat Simona imediat dupa victoria cu Sofia Kenin de la Australian Open.

"Nu am idee cum am castigat meciul asta", este declaratia titrata de toata presa internationala.

"Nu am nicio idee cum am reusit sa intorc. E greu sa explic ce s-a intamplat, e o jucatoare foarte buna, mi-a facut viata grea, alearga foarte mult. Mai ales in setul doi, a fost mai buna decat mine, dar ma bucur ca am castigat, am muncit din greu. Le multumesc tuturor pentru sustinere. Le multumesc celor care au fost in tribuna, celor care au privit la TV din Romania", a spus Simona Halep.

In turul urmator, Simona Halep o intalneste pe Venus Williams.