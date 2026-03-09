Ioan Varga: ”Le voi pregăti o primă consistentă!”

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a făcut un anunț important pentru Pancu & co. după ce ardelenii au învins-o pe Dinamo și încep play-off-ul pe locul patru, cu 27 de puncte.

Patronul ardelenilor a transmis că jucătorii vor primi o primă consistentă zilele următoare, când Varga va reveni în țară.

”Luăm lucrurile pas cu pas. Sper să ajung săptămâna asta pe final acasă. Îi felicit pe băieți, mi-au făcut o bucurie mare și sunt fericit că au atitudine.

Au dat dovadă de spirit. Când vin acasă, le voi pregăti o primă consistentă”, a transmis Ioan Varga, potrivit GSP.

Pentru CFR Cluj, victoria cu Dinamo este al 11-lea succes la rând în campionat, iar ardelenii au speranțe reale la titlu.

Cum arată clasamentul din play-off după înjumătățire