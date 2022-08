Operată la încheietura mâinii stângi în 11 august, Gabriela Ruse a conturat o revenire perfectă în elita tenisului mondial, reușind la doar două săptămâni și jumătate distanță prima victorie a carierei pe tabloul principal al Openului American.

Sportiva din România în vârstă de 24 de ani, număr 101 WTA a dispus de Daria Saville, scor 3-6, 6-2, 6-4, la capătul a două ore și șaptesprezece minute de tenis intens, încărcat cu nenumărate puncte de uzură.

Finalistă la Granby, în Canada, într-un turneu WTA 250 derulat în săptămâna premergătoare US Open 2022, Daria Saville era jucătoarea mai în formă, înaintea acestui duel, dar voința Gabrielei Ruse a făcut diferența.

Ruse, care nu a jucat niciun meci pe hard înaintea Openului American, a întors-o pe Daria Saville, fostă Gavrilova, de la 0-1 la seturi, și a izbucnit în lacrimi, după încheierea confruntării.

În turul secund, Gabriela Ruse va avea șansa revanșei împotriva americancei Cori Gauff, care a învins-o cu 2-1 la seturi pe iarba de la Wimbledon, în aceeași rundă competițională.

Pentru victoria din runda inaugurală, Gabriela Ruse va fi răsplătită cu un cec în valoare de $121,000, iar în clasamentul WTA LIVE, românca urcă nouă poziții, până pe locul 92.

