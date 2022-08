Delegația României la US Open 2022 cuprinde nume precum Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, dar valoarea celor trei jucătoare experimentate este întregită de prezența a două dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.

Dacă în urmă cu două săptămâni Gabriela Ruse se supunea unei intervenții chirurgicale la mâna stângă, iar Jaqueline Cristian se grăbea să își încheie procesul lung de recuperare, necesar în contextul accidentării teribile de la Doha, cele două prietene bune s-au reîntâlnit la New York, punând punct unei perioade în care ambele au avut dificultăți semnificative de înfruntat pe plan fizic.

„Cel mai bine mă înțeleg cu Gabriela Ruse. Am crescut împreună, am jucat aceleași turnee și am jucat foarte mult împreună, la dublu. Ne știm de când aveam 8 ani,” spunea Jaqueline Cristian în „Interviul de 10,” oferit în exclusivitate pentru PRO ARENA.

Vorbind despre intrarea în top 100 WTA, Jaqueline Cristian a adăugat, în același interviu, că savurează presiunea și o vede ca pe un atestat al faptului că a atins un nivel de performanță înalt.

„Când faci ceva bine, mereu ai presiune. Vine la pachet cu rezultatele. Dar deja pentru noi, sportivii, presiunea face parte din noi. Dacă nu știi să te bucuri de ea și să o gestionezi, poate să fie rău, dar, în același timp, dacă ai presiune înseamnă că ești cineva,” a spus Jaqueline Cristian pentru Sport.ro.

Cute moment of Jaqueline Cristian and Gabriela Ruse taking a pic together after practice. Cant wait to see how it turned out. pic.twitter.com/0Fb2BMatLA