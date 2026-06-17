GALERIE FOTO Thomas Muller, revoltat de scena controversată de la Mondial: "E scandalos! Cum s-a putut lua această decizie?"

Thomas Muller, revoltat de scena controversată de la Mondial: &quot;E scandalos! Cum s-a putut lua această decizie?&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Thomas Muller (36 de ani), fostul mare atacant al lui Bayern Munchen, a devenit analist TV pe perioada Cupei Mondiale din această vară.

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Thomas MullerSadio Manekylian mbappeFrantasenegal
Din articol

Campion mondial cu Germania în 2014, Thomas Muller s-a transferat vara trecută la Vancouver Whitecaps. Pe perioada Cupei Mondiale, atacantul a acceptat să ocupe rolul de analist la postul german Magenta TV.

Thomas Muller nu înțelege de ce Franța nu a primit penalty în meciul cu Senegal

Marți seară, Muller a fost prezent pe MetLife Stadium, unde a urmărit partida dintre Franța și Senegal, scor 3-1. Germanul s-a declarat uimit de o decizie luată de arbitrul Alireza Faghani în minutul 58, când Franței i s-a refuzat un penalty.

Kylian Mbappe s-a prăbușit în careul Senegalului după un duel cu Sadio Mane, iar arbitrul a lăsat jocul să continue. Ulterior, Alireza Faghani a fost chemat la monitorul VAR, a revăzut faza, însă și-a păstrat decizia din teren, susținând că Mbappe ar fi fost cel care "a inițiat contactul".

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"Este un fault clar. E un mister pentru mine cum l-a putut rata arbitrul și cum a putut să ia această decizie inclusiv după revederea fazei. E scandalos că nu s-a dat penalty", a spus Thomas Muller, la Magenta TV, citat de sport.de.

Mats Hummels, fostul mare fundaș al Borussiei Dortmund, și el analist TV în prezent, a susținut, de asemenea, că a fost un penalty "clar".

Posibila eroare de arbitraj nu a mai contat. Kylian Mbappe a deschis scorul șase minute mai târziu după o pasă magistrală a lui Michael Olise, iar Bradley Barcola, abia intrat pe teren, a făcut 2-0 în minutul 82. În prelungiri a fost spectacol: puștiul Ibrahim Mbaye (18 ani) a redus din handicap, iar Kylian Mbappe a făcut dubla cu un șut spectaculos din afara careului.

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