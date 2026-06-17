Campion mondial cu Germania în 2014, Thomas Muller s-a transferat vara trecută la Vancouver Whitecaps. Pe perioada Cupei Mondiale, atacantul a acceptat să ocupe rolul de analist la postul german Magenta TV.

Thomas Muller nu înțelege de ce Franța nu a primit penalty în meciul cu Senegal

Marți seară, Muller a fost prezent pe MetLife Stadium, unde a urmărit partida dintre Franța și Senegal, scor 3-1. Germanul s-a declarat uimit de o decizie luată de arbitrul Alireza Faghani în minutul 58, când Franței i s-a refuzat un penalty.

Kylian Mbappe s-a prăbușit în careul Senegalului după un duel cu Sadio Mane, iar arbitrul a lăsat jocul să continue. Ulterior, Alireza Faghani a fost chemat la monitorul VAR, a revăzut faza, însă și-a păstrat decizia din teren, susținând că Mbappe ar fi fost cel care "a inițiat contactul".