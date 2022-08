Daria Snigur (20 de ani, 124 WTA) a deschis seria surprizelor în ediția 2022 a Openului American, învingând-o pe Simona Halep (30 de ani, 7 WTA), scor 6-2, 0-6, 6-4.

Sportiva din Ucraina a fost copleșită de emoții în interviul pe care l-a oferit pe suprafața de joc, la doar câteva secunde după ce Simona Halep a părăsit Arena Louis Armstrong.

Daria Snigur a dedicat victoria familiei și țării sale natale: „Glorie Ucrainei!”

„Sunt foarte fericită. Nu pot să fac niciun comentariu. E imposibil pentru mine. Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest meci. A fost o experiență incredibilă. Credeam că e imposibil să o înving. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor care au urmărit meciul nostru.

Cred că m-a ajutat că am mai jucat aici, într-un meci demonstrativ. Dar am fost foarte, foarte emoționată. Am încercat să dau ce am mai bun,” a declarat Daria Snigur, în uralele americanilor, care au aplaudat-o la scenă deschisă.

În turul secund, Daria Snigur va juca împotriva canadiencei Rebecca Marino (106 WTA), care a învins-o pe Magdalena Frech (103 WTA), scor 6-2, 6-3. Pentru victoria semnată în dauna Simonei Halep, ucraineanca și-a asigurat un cec în valoare de $121,000.

Sursă foto: Eurosport