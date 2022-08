Record istoric la US Open! Organizatorii oferă premii în valoare de $60,1 milioane: un învins în primul tur va primi $80,000

Organizatorii turneului de mare șlem de la New York au decis valoarea premiilor financiare care vor fi acordate participanților la ediția 2022 a Openului American.

Suma totală atinge pragul de $60,1 milioane, un jucător învins în primul meci pe tabloul principal urmând să plece acasă cu suma de $80,000, pe când campionii probelor individuale vor încasa câte $2,600,000.

În raport cu ediția din 2016, sumele oferite jucătorilor eliminați în primul tur au crescut cu 85%, notează Tennis.com.

Suma de peste $60,1 milioane reprezintă un record absolut al premiilor în bani oferite la US Open. În 2021, totalul premiilor financiare acordate la US Open a ajuns la suma de $57,5 milioane.

Prize money for the 2022 #usopen

80K for first round losers. It is really now possible to make a good living at the bottom of the top 100. A few Slams a year will do it pic.twitter.com/vWnH2h1LF3