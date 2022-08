România la US Open 2022: programul primei zile de turneu. De la ce oră joacă Simona Halep, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian

Simona Halep - Daria Snigur, luni, 29 august, ora 20:00

în primul tur la US Open 2022

Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) este pregătită de ultimul turneu de mare șlem al anului. Sportiva din Constanța o va înfrunta pe Daria Snigur din Ucraina în runda inaugurală, fostă campioană a turneului de la Wimbledon, în proba de junioare, în 2019.

Va fi prima întâlnire directă între cele două, Simona Halep urmând să bifeze a 12-a prezență pe tabloul principal la Flushing Meadows. Cea mai bună performanță a româncei la New York rămâne semifinala în care s-a calificat în ediția 2015.

Partida va începe după încheierea duelului dintre Francisco Cerundolo și Andy Murray, programat să înceapă la ora 18:00, ora României.

Simona Halep hard at work on Arthur Ashe getting ready for the start of the US Open. pic.twitter.com/sUcYG1ET17

După ora 21:30, Gabriela Ruse (24 de ani, 57 WTA) va juca pentru a doua oară în turneul de simplu de la US Open și o va avea de partea opusă a fileului pe australianca cu origini rusești, Daria Saville.

Sportiva de la antipozi este într-o formă notabilă, jucând finala în turneul WTA 250 de la Granby, în săptămâna premergătoare Grand Slam-ului american.

Cute moment of Jaqueline Cristian and Gabriela Ruse taking a pic together after practice. Cant wait to see how it turned out. pic.twitter.com/0Fb2BMatLA