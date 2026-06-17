Selecționerul Algeriei, reacție neașteptată după hat-trick-ul lui Messi: ”I-am făcut misiunea mai ușoară!”

Selecționerul Algeriei, reacție neașteptată după hat-trick-ul lui Messi: ”I-am făcut misiunea mai ușoară!” CM 2026
SPORT.RO
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Argentina s-a impus cu 3-0 în fața Algeriei la Cupa Mondială.

TAGS:
ArgentinaAlgeriaVladimir PetkovicCM 2026Cupa Mondiala
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Lionel Messi a scris istorie: Argentinianul a reușit o triplă și a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, la egalitate cu Miroslav Klose.

Vladimir Petkovic: ”I-am făcut misiunea mai ușoară lui Messi!”

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Vladimir Petkovic, selecționerul Algeriei, a reacționat după hat-trick-ul reușit de Lionel Messi. Antrenorul bosniac a avut cuvinte de laudă la adresa legendarului fotbalist argentinian, însă a scos în evidență faptul că elevii săi i-au ușurat treaba lui Messi prin greșelile comise.

De altfel, Petkovic a transmis că, în opinia sa, întreaga echipă a Argentinei ”lucrează” pentru Messi.

Clasa este permanentă, pentru că nu vorbim aici despre un jucător oarecare, ci despre un fotbalist care a câștigat Balonul de Aur de șapte sau opt ori în cariera sa.

Din păcate, i-am oferit și noi oportunitatea de a marca la primul și al doilea gol și i-am făcut misiunea mai ușoară. Însă Messi, prin claritatea sa în gândire în momentele decisive ale jocului, poate face astfel de lucruri mult mai ușor decât alții.

Are privilegiul de a avea întreaga echipă a Argentinei lucrând pentru el și susținându-l, iar de ani de zile, ba chiar de decenii, realizează lucruri incredibile. Argentina a avut astăzi 10 șuturi, iar șapte dintre acestea au fost expediate de Messi”, a spus Vladimir Petkovic, selecționerul Algeriei.

Totuși, selecționerul Algeriei a transmis că are încredere în echipa sa și este convins că echipa își poate ridica nivelul în următoarele jocuri. În următorul meci, Algeria va întâlni reprezentativa Iordaniei.

Nu este stilul meu să dau vina pe un jucător sau altul, însă cred că am făcut prea multe greșeli care le-au permis jucătorilor Argentinei să șuteze nestingheriți la poartă. Putem să ne reproșăm nouă acest lucru, dar trebuie să lucrăm la asta și să învățăm din aceste greșeli.

Nu trebuie să fim prea abătuți din cauza celor trei goluri primite, dar avem nevoie de mai mult echilibru în jocul nostru. Trebuie să circulăm mingea mai rapid. Vom întâlni adversari de un alt calibru, așa că și așteptările vor fi diferite, însă trebuie să ne asigurăm că echipa își păstrează încrederea, pentru că știm că putem reuși”, a adăugat Petkovic.

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