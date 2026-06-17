Este vorba despre internaționalul azer Calal Huseynov, în vârstă de 23 de ani, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu „lupii galbeni”.

Petrolul l-a prezentat pe Calal Huseynov

În sezonul trecut, azerul a evoluat pentru formația bulgară Arda Kardzhali, pentru care a bifat 39 de apariții în toate competițiile, inclusiv în preliminariile Conference League.

Huseynov a mai evoluat în carieră pentru FC Zira și FC Shamakhi, iar în ultimii ani a adunat 26 de selecții pentru reprezentativele țării sale.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul azer Calal Huseynov (23 ani), acesta semnând, cu echipa noastră, un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Jucător cu profil defensiv, putând fi folosit atât în centrul apărării, cât și în linia mediană, Calal Hakim Huseynov (1.85 metri) a evoluat în ultimul sezon în prima divizie bulgară, pentru Arda Kardzhali, bifând 39 de prezențe pe parcursul stagiunii precedente, în campionat, Cupă și în preliminariile Conference League.

Anterior, a jucat în țara natală, pentru FC Zira și FC Shamakhi, iar în ultimii cinci ani a fost convocat constant la prima reprezentativă a Azerbaidjanului, pentru care a disputat 26 de partide, cea mai recentă prezență datând din 9 iunie, atunci când a fost titular în meciul amical cu San Marino. Bun venit, Calal Huseynov!”, se arată în comunicatul Petrolului.

Petrolul este una dintre cele mai active echipe din SuperLiga în această perioadă de mercato. Până acum, gruparea prahoveană i-a mai transferat pe Leonardo Jose dos Santos Teixeira, Lukas Zima, Rodrigo Martins, Alejandro Bran, Robert Jerdea și Mark Țuțu.