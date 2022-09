„Se mișcau, vorbeau, mâncau...” Gabriela Ruse dezvăluie experiența unui meci pe Stadionul Arthur Ashe, cea mai mare arenă de tenis

Gabriela Ruse (24 de ani, 101 WTA) a fost depășită de Cori Gauff (18 ani, 12 WTA) în turul secund al Openului American, scor 6-2, 7-6, cedând dureros un avantaj de cinci game-uri la trei, în finalul manșei secunde.

La prima sa apariție pe cea mai mare arenă de tenis din lume, sportiva din România a dezvăluit că adaptarea la condițiile de joc ale Stadionului Arthur Ashe nu i-a fost facilă, având în vedere dimensiunile arenei și comportamentul gălăgios al fanilor newyorkezi.

Gabriela Ruse: „Sper să îmi revină sănătatea, care îmi dă bătăi de cap.”

„M-am simțit foarte bine abia în setul doi. Mi-a fost destul de greu să mă acomodez cu toată atmosfera, cu toți oamenii care se mișcau, vorbeau, mâncau și așa mai departe. Pentru mine a fost o experiență foarte importantă, mi-am pus în palmares un meci pe Arthur Ashe.

Am riscat aiurea mingile, pentru că nu simțeam deloc terenul. Ba eram prea în spate, ba prea în față. La un moment dat, mi s-a părut că era și foarte întuneric pe teren.

Per total, sunt foarte fericită cu ce s-a întâmplat aici la US Open, în proba de simplu. Având în vedere situația în care am fost, plus faptul că acum sunt răcită de două-trei zile, a fost extraordinar să obțin o victorie.

O să mă antrenez din ce în ce mai mult și sper să îmi revină sănătatea, care îmi dă bătăi de cap,” a declarat Gabriela Ruse pentru Eurosport.

În data de 11 august, Gabriela Ruse s-a supus unei intervenții chirurgicale la încheietura mâinii stângi, context care evidențiază puternic meritele jucătoarei de a fi reușit primul succes al carierei pe tabloul principal la US Open.

În interviul acordat, jucătoarea din țara noastră a menționat că va lua o pauză după ce își va încheia parcursul în proba de dublu a Openului American, în care joacă alături de Monica Niculescu, cu scop preventiv, astfel încât să își maximizeze șansele de joc în restul turneelor de hard din actualul sezon.