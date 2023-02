Senzația tenisului masculin, Carlos Alcaraz (19 ani, 2 ATP) a dezvăluit detalii despre viața sa personală. Cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie a declarat că a fost singur în ultimul an și jumătate și a vorbit despre dificultatea de a-și găsi o parteneră, în contextul în care cariera de tenismen profesionist îl forțează să fie constant pe drumuri.

„E complicat, pentru că nu stai niciodată într-un singur loc. E dificil să găsești persoana care poate împărtăși lucruri cu tine, dacă tu ești mereu în părți diferite ale lumii,” a precizat Carlos Alcaraz, într-un interviu acordat revistei Vogue.

Alcaraz on dating as a pro tennis player (via @voguemagazine):

'It’s complicated, never staying in one place. It’s hard to find the person who can share things with you if you’re always in different parts of the world'

Says he's been single for 18 months pic.twitter.com/zH8xKFOf55