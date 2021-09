Emma Răducanu are Marea Britanie la picioare: a bătut recordurile de audiență TV ale BBC. Câți britanici au urmărit-o câștigând US Open 

Emma Răducanu este un fenomen național în Anglia, iar exprimarea e departe de a fi pretențioasă, în contextul interesului enorm înregistrat în Marea Britanie pentru parcursul sportivei de 18 ani de la US Open, ediția 2021.

Audiența maximă a BBC în timpul difuzării în direct a finalei Openului American - câștigată de Emma Răducanu, scor 6-4, 6-3 în defavoarea Leylahei Fernandez - a depășit borna de 9,2 milioane de telespectatori, notează Eurosport.



Meciurile de la Wimbledon, Grand Slam-ul de casă al britanicilor a strâns audiențe de până la 7,9 milioane de telespectatori, dar recordul a pălit, în comparație cu impactul finalei câștigate de Emma Răducanu.

48% din segmentul tinerilor între 16-34 de ani se uitau la finala Răducanu vs. Fernandez, duminică-seara, iar raportat la populația totală a Marii Britanii - 66 de milioane de persoane - aproximativ 6% au ales să urmărească desfășurarea ultimului act de la Flushing Meadows.

Scenes in Emma Radacanu's home town club of Bromley as she wins the #USOpen! ???????????? pic.twitter.com/mIWiDLKM7Q