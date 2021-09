2,5 milioane de dolari sunt doar începutul: specialiștii în marketing estimează că Emma Răducanu ar putea câștiga chiar 12 milioane de lire pe lună 

Câștigând US Open-ul la 18 ani fără să piardă set, Emma Răducanu va câștiga enorm nu doar în plan sportiv, ci și financiar. Cea mai tânără campioană de Grand Slam de la Maria Sharapova în 2004 va fi asaltată de oferte din partea diverselor companii care își vor dori să se asocieze cu sportiva britanică cu origini românești.

Specialiștii de marketing din Marea Britanie estimează că Emma Răducanu are potențialul de a le depăși pe Serena Williams și Naomi Osaka în ceea ce privește încasările din publicitate. Suma vehiculată de The Sun ajunge la 150 de milioane de lire sterline per an.

„Nu am primit atât de multe telefoane de la companii mari, care sunt interesate ca Emma Răducanu să apară în spoturi publicitare, de la primul titlu mondial al lui Lewis Hamilton. Dacă va câștiga US Open, va devenit cea mai importantă figură din sportul englez pentru brandurile mari, toți vor dori să se folosească de imaginea ei”, spunea Tim Crow, consultant în marketing, înainte ca Răducanu să o învingă pe Leylah Fernandez în finală, notează GSP.

Specialist în PR, Mark Borkowski evaluează perspectivele Emmei Răducanu la un miliard de dolari. „Dacă va câștiga turnee de Grand Slam, aș pune-o lângă Serena Williams și Steffi Graf ca potențial comercial. Aș îndrăzni să o numeesc „billion-dollar girl”. Dar pentru asta e nevoie de multă constanță, nu poți să dai o singură lovitură, la un turneu, apoi să dispari”, a spus Borkowski, potrivit sursei menționate.