Emma Răducanu, acuzată că a trișat în finala US Open! Momentul care a tensionat atmosfera în finalul meciului 

Desfășurarea ultimului act al Openului American, ediția 2021, disputat între Emma Răducanu și Leylah Fernandez a strâns milioane de oameni în fața televizoarelor, calitatea jocului prestat urcând la un nivel rar întâlnit în cele mai recente finale de Grand Slam din circuitul WTA.

Atmosfera a fost definită de sportivitate pe întreaga durată a finalei, dar Leylah Fernandez a reacționat nervos la scorul de 6-4, 5-3, 30-40, când Emma Răducanu a alunecat pe ciment și a început să sângereze ușor sub genunchiul stâng. Arbitrul de scaun a lua decizia de a întrerupe jocul imediat, pentru ca trainerul să poată opri sângerarea Emmei Răducanu.

This is why Emma needed that break. RT @tennis_gifs : Raducanu is bleeding. After having championship points she's now BP down and gets an MTO to deal with the blood. #USOpen pic.twitter.com/ndswuUqOqX

Sportiva canadiană în vârstă de 19 ani avea avataj moral în acel moment, revenind de la 5-2 și având mingi de break pentru a strânge diferența la 5-4. Fernandez ar fi putut avea, mai apoi, șansa de a servi pentru a egala la 5, dar forma de moment i-a fost întreruptă de regulamentul tenisului, care stipulează că sângerarea unui jucător trebuie oprită înainte de reluarea jocului.

Oficialul partidei i-a explicat Leylahei Fernandez acest lucru, dar fără un succes notabil, canadianca începând să plângă, în contextul foarte emoțional și în încărcătura deosebită adusă de rezultat.



”Nu știu cât de serioasă a fost căzătura sa, din acest motiv m-am dus la arbitru să îl întreb. S-a întâmplat în căldura momentului. A fost păcat pentru mine că a avut loc tocmai atunci, când eram în formă, dar așa e sportul, trebuie să merg înainte. Astăzi am făcut prea multe erori, cred că Emma și-a dat seama de asta și a profitat. A jucat bine și sper să mai jucăm multe finale împreună,” a fost reacția canadiencei Leylah Fernandez la conferința de presă, notează Metro.

”Nu e alegerea Emmei Răducanu. Sângele curge, nu poți să faci nimic în legătură cu asta. E un păcat pentru ambele jucătoare,” a punctat Martina Navratilova într-un comentariu LIVE, potrivit Express.

Cu toate acestea, pauza a ajutat-o pe Emma Răducanu, care s-a regrupat, a salvat mingea de break rămasă Leylahei Fernandez și a încheiat partida cu un as. Pe Twitter, Andy Roddick a simțit nevoia de a sări în apărarea Emmei Răducanu și de a-i reduce la tăcere pe cei care consideră că momentul ar fi făcut o diferență decisivă în finală în dauna canadiencei.

„Toată lumea care încearcă să stingă bucuria, reacționând la oprirea jocului pentru ca sângerarea să se oprească... opriți-vă! Nici măcar nu a fost alegerea Emmei. Organizatorii nu permit sângerarea sportivilor pe teren. Era o problemă care trebuia să fie rezolvată și se afla în afara controlului ei. Meciul acesta nu va fi definit de acel moment. Opriți-vă,” a fost mesajul scris de fostul lider ATP.

Everyone trying to kill joy by overreacting to the stoppage in play to stop the knee bleeding, just stop …. It’s not even Emma’s call. They will not allow active bleeding while on court. Had to be addressed. Out of her control. This match won’t be defined by that. Just stop