Novak Djokovic, fatalist după eșecul de la New York: „Nu știu dacă voi mai juca vreun turneu. Nu am niciun plan, absolut nimic!”

Starea de spirit a numărului 1 ATP, Novak Djokovic nu este cea mai bună, după ce tenismenul din Serbia a ratat șansa unui Grand Slam istoric în finala US Open.

„Lăsați-mă să vă spun: nu am niciun plan, absolut nimic. Nu știu dacă voi juca vreun turneu, undeva,” a declarat liderul mondial în New York, la scurt timp după încheierea finalei US Open.

Învins de Daniil Medvedev în ultimul act, 6-4, 6-4, 6-4, Djokovic a analizat partida, spunând că nu regretă nimic din pregătirea sa: „Cred că am încercat să fac tot ce mi-a stat în puteri să mă pregătesc în cea mai bună modalitate pentru a mă aduce în starea optimă fizică, psihică și spirituală.

Simt că am fost mai lent și mi-a lipsit jumătate de pas, în mod special la retur, are e una dintre cele mai importante lovituri ale mele. La asta s-a adăugat faptul indiscutabil că Medvedev a servit grozav. La sfârșit, rămâne un regret pentru acest meci, dar și recunoștință și mândrie pentru tot ce s-a întâmplat,” a adăugat Novak Djokovic, triplu campion de Grand Slam în 2021, notează Tennis World USA.