LIVE DE LA 15:00 | Sorana Cirstea vs. Emma Raducanu, o sansa istorica pentru optimile Wimbledon. Suma colosala pe care o va incasa invingatoarea

Sorana Cirstea are o sansa rarisima de a se califica in premiera in optimile turneului de la Wimbledon.

Ziua de 3 iulie 2021 poate consemna un salt istoric pentru cariera Soranei Cirstea. Ocupanta pozitiei 45 a clasamentului mondial are sansa de a se califica in premiera in optimile turneului de la Wimbledon.

Dupa victoria entuziasmanta obtinuta in defavoarea fostului lider WTA, Victoria Azarenka in turul secund, Cirstea are toate motivele sa spere la victorie intr-o partida in care nu trebuie sa faca greseala de a-si subestima adversara: Emma Raducanu (18 ani, 338 WTA), cea mai tanara britanica in turul 3 la Wimbledon in ultimii 19 ani.

Sorana Cirstea, la a patra tentativa de a se califica in optimile Wimbledon



La prima prezenta intr-un turneu de mare slem, jucatoarea engleza cu origini romanesti a semnat doua victorii en-fanfare, eliminandu-le pe Vitalia Diatchenko (150 WTA) si Marketa Vondrousova (42 WTA), scor 7-6, 6-0, respectiv 6-2, 6-4.

De partea apropiata a fileului, Sorana Cirstea vine dupa o victorie, scor 6-3, 6-3 in fata numarului 230 WTA, Samantha Murray, succedata de performanta istorica obtinuta intr-un meci memorabil de 2 ore si 18 minute cu dubla campioana de Grand Slam, Victoria Azarenka, incheiata scor 7-6, 3-6, 6-4.

Sorana Cirstea si Emma Raducanu nu s-au mai duelat niciodata pana in prezent, iar ocazia va fi speciala: indiferent de numele invingatoarei, aceasta va ajunge in premiera in faza ultimelor 16 jucatoare la Wimbledon si va incasa un premiu financiar semnificativ, in valoare de €210,810.

Profilul Emmei Raducanu, adversara Soranei Cirstea din turul 3



Nascuta la Toronto, Canada in 13 noiembrie 2002, Emma Raducanu este o jucatoare britanica nascuta din tata roman si mama chinezoaica. Familia ei s-a mutat in Marea Britanie in 2004, iar tatal sau a trimis-o la multe sporturi, printre care calarie, inot si dans pana sa se dedice tenisului, sport pe care il practica de la varsta de 5 ani.

Dreptace, cu o inaltime de 1,75 metri, Emma Raducanu a lovit cu o profunzime incredibila pe parcursul meciului cu Marketa Vondrousova, impresionand prin forta loviturilor, un capitol la care insa e dificil de crezut ca ii va putea fi superioara Soranei Cirstea.

Din punct de vedere tehnic, Raducanu nu a aratat limitarile inerente unei jucatoare de 18 ani, lovind cu mare dibacie backhand-ul cu doua maini si imprimand un top-spin notabil in forehand-urile executate. Unul dintre punctele forte ale Emmei Raducanu este mobilitatea in teren, dublata de o luciditate tactica impresionanta, sustinuta de inteligenta sa, care compenseaza lipsa de experienta. Lovitura preferata a Emmei Raducanu este forehand-ul, iar antrenorul sau, Nigel Sears.

Invingatoarea meciului dintre Sorana Cirstea si Emma Raducanu va juca in optimile de finala contra jucatoarei mai bune din duelul Jelena Ostapenko (34 WTA) vs. Ajla Tomljanovic (75 WTA).