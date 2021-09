”E o glumă, cât de bună e Emma Răducanu!” Andy Murray, copleșit de performanța puștoaicei. VIDEO: extaz în pub-urile englezești

Succesul Emmei Răducanu de la New York a fost sărbători cu vârf și îndesat de milioane de englezi, dintre care zeci s-au regăsit într-un pub din Bromley, orașul unde sportiva britanică cu origini românești a învățat tenisul. Suporterii englezi s-au bucurat într-o manieră similară cu celebrarea golului înscris de Luke Shaw în finala Campionatului European de Fotbal din această vară.

Spre deosebire de deznodământul EURO 2020, US Open 2021 a fost o călătorie încheiată cum nu se putea mai bine de Emma Răducanu, care deblochează seceta tenisului britanic în turneele de mare șlem. Virginia Wade în 1968 era ultima jucătoare din Marea Britanie care se impunea la Flushing Meadows.

53 years is a long time. @EmmaRaducanu shared her special moment with the last British woman to win the US Open, Virginia Wade in 1968. pic.twitter.com/H04MHaaYey

Emma Răducanu a fost felicitată public de Andy Murray, ultimul tenismen din Marea Britanie care s-a impus la US Open. Jucătorul scoțian reușea această performanță în 2012. „E o glumă! Cât de bine a reușit Răducanu să își țină nervii în frâu. E o glumă, cât de curat lovește mingea. E o glumă, să treci de calificări și să câștigi un turneu de mare șlem. E o glumă, să câștigi 10 meciuri în 3 săptămâni pentru a face asta. E o glumă, cât de bună e Emma Răducanu!” a scris Andy Murray, declarându-se realmente surprins de performanța inumană reușită de tânăra în vârstă de 18 ani.

Henman summed that up. It’s a joke how Raducanu held it together. It’s a joke how cleanly she hits the ball. It’s a joke to get through qualifying to win a Slam. It’s a joke she’s won 10 matches, over 3 weeks, in a row to do so.

It’s a joke how good Emma Raducanu is ???? #USOpen