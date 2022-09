Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic - deținători a 66 de titluri de mare șlem - au făcut parte din echipa pierzătoare a Europei, în ediția 2022 a Cupei Laver.

Deși Echipa Europei a avut avantaj confortabil după primele două zile competiționale, în ciuda înfrângerii suferite vineri-seara de Federer și Nadal, restul lumii și-a demonstrat clasa împotriva echipei experimentate europene.

Felix Auger-Aliassime l-a învins pe Novak Djokovic, 6-3, 7-6 (3), Frances Tiafoe a dispus de Stefanos Tsitsipas, 1-6, 7-6 (11), 10-8, iar Cupa Laver s-a încheiat cu victoria în proba de dublu a echipei Felix Auger-Aliassime / Jack Sock, în defavoarea dublului Matteo Berrettini / Andy Murray, scor 2-6, 6-3, 10-8.

Congratulations Team World on winning your first Laver Cup. You never gave up! It was a fantastic contest and a privilege to once again share this experience from the stands. Bad luck Team Europe, you are all such great sportsman - until the next chapter in Vancouver ... ???? pic.twitter.com/plz8TVnhXq