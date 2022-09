Roger Federer a strălucit în meciul de retragere, jucat în compania marelui rival, Rafael Nadal, în cadrul Cupei Laver. Tenismenul elvețian a fost primit călduros de publicul londonez, care a umplut cu entuziasm Arena O2 din Londra, la ultima ieșire pe terenul de tenis, într-o competiție recunoscută de circuitul ATP.

Nici bine nu a început partida că jucătorul din Elveția a reușit imposibilul, anume a reușit să trimită mingea prin fileu, rămânând la latitudinea fanilor tenisului să decidă dacă Roger Federer și-a dorit acest procedeu sau a fost întâmplător.

Roger he's so magical he managed to shoot the ball THROUGH THE NET pic.twitter.com/TH2EuSFB5d

Întreaga asistență a rămas surprinsă să vadă lovitura curioasă a lui Federer, soldată în punct câștigat de Echipa Europei, iar antrenorul Echipei Lumii, John McEnroe nu s-a abținut din a investiga problema și din a identifica sursa talentului magic exercitat pentru o ultimă dată de Roger Federer, în formă oficială.

Roger Federer se retrage din tenis având 20 de titluri de mare șlem în palmares, dintre care cel mai recent a fost apropiat în 2018, la Melbourne.

Roger hit it through the hole in the corner of the net ???? pic.twitter.com/1PuHkyAc40