Protestatarul care a întrerupt partida a doua a Cupei Laver 2022, dintre Stefanos Tsitsipas și Diego Schwartzman a comis gestul care a atras atenția tuturor cu un motiv bine întemeiat.

Activist de mediu, acesta și-a dat foc la braț, în timp ce purta un tricou pe care era inscripționat mesajul „Terminați cu zborurile private în Marea Britanie!”

Sincronizarea și locația nu au fost alese întâmplător, în condițiile în care Roger Federer și Novak Djokovic au aterizat în Marea Birtanie după ce au călătorit cu avioane private, după cum reiese tocmai din postările publicate pe contul oficial de social media al Cupei Laver.

Forțele de ordine au stins focul și l-au evacuat pe spectatorul-problemă, care a întrerupt derularea jocului dintre Tsitsipas și Schwartzman.

The tennis tour is already very climate unfriendly with its travel demands, so critiquing private jet use for an exhibition match feels fully just.

