Masat la Indian Wells, în 2024, cu un spray contaminat cu substanța interzisă clostebol, Jannik Sinner a fost suspendat din tenis pentru o perioadă de trei luni.

Pedeapsa a fost impusă favorabil pentru italian, din punctul de vedere al calendarului turneelor, acesta neratând niciun turneu de mare șlem.

Sabalenka nu vede nimic neobișuit în cazul de dopaj al lui Sinner

Campion la US Open, în 2024 și la Australian Open, în 2025, înainte de a afla verdictul, dar după ce cazul său era cunoscut deja, Sinner este văzut ca inocent de numărul 1 mondial, bielorusa Aryna Sabalenka.

„Cred într-un sport curat și că toată lumea trebuie tratată egal de autorități. Dar, sinceră să fiu, nu cred că a fost nimic neobișnuit în acest caz,” s-a pronunțat Aryna Sabalenka, potrivit SportFair.

