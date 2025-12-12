Masat la Indian Wells, în 2024, cu un spray contaminat cu substanța interzisă clostebol, Jannik Sinner a fost suspendat din tenis pentru o perioadă de trei luni.
Pedeapsa a fost impusă favorabil pentru italian, din punctul de vedere al calendarului turneelor, acesta neratând niciun turneu de mare șlem.
Sabalenka nu vede nimic neobișuit în cazul de dopaj al lui Sinner
Campion la US Open, în 2024 și la Australian Open, în 2025, înainte de a afla verdictul, dar după ce cazul său era cunoscut deja, Sinner este văzut ca inocent de numărul 1 mondial, bielorusa Aryna Sabalenka.
„Cred într-un sport curat și că toată lumea trebuie tratată egal de autorități. Dar, sinceră să fiu, nu cred că a fost nimic neobișnuit în acest caz,” s-a pronunțat Aryna Sabalenka, potrivit SportFair.
Declarația intrigă, din punctul de vedere al jucătorilor care au primit pedepse mult mai aspre, iar acestea nu au fost micșorate; în plus, alți sportivi, spre deosebire de Jannik Sinner, au primit hotărâri cu efect imediat, nefiindu-le permisă participarea în circuitele de tenis în fereastra în care cazul era judecat.
Suspendată din tenis în octombrie 2022, Simona Halep a fost privată de drept de joc timp de un an și jumătate. În primăvara anului 2024, româncei i-a fost redusă suspendarea de la patru ani la nouă luni, în Tribunalul de la Lausanne.
Cum se protejează Aryna Sabalenka de contaminări cu substanțele interzise
„Personal, ce încerc să fac e să am grijă de mine și să fiu foarte atentă cu toate lucrurile. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla,” a adăugat sportiva din Belarus, număr 1 WTA.