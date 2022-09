Incident nemaivăzut pe terenul de tenis, la Cupa Laver. Un spectator a pătruns pe teren, unde și-a dat foc sub privirile lui Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Totul s-a întâmplat în al doilea set al partidei dintre Stefanos Tsitsipas și Diego Schwartzman, după ce în primul meci al zilei, Casper Ruud, din Echipa Europei l-a învins pe Jack Sock, membru al Echipei Lumii.

La ora actuală nu se știu mai multe informații despre individ, afară de faptul că a protestat împotriva indiferenței autorităților cu privire la schimbările climatice.

Pe tricoul său a fost inscripționat mesajul „Terminați cu zborurile private în Marea Britanie,” un îndemn menit să atragă atenția asupra poluării.

Forțele de ordine au intrat la timp, chiar dacă momentul i-a șocat pe toți cei implicați, inclusiv pe Stefanos Tsitsipas, campionul de la Monte Carlo rămânând șocat de cele întâmplate.

Nu este prima dată când sezonul 2022 de tenis a fost perturbat de acest tip de acțiuni de conștientizare a stării mediului înconjurător.

În data de 3 iunie, în timpul semifinalei de la Roland Garros dintre Casper Ruud și Marin Cilic, o protestatară s-a legat de fileu și a transmis lumii mesajul că următorii 3 ani sunt decisivi în salvarea Planetei.

