„Bursucul” l-a ajutat pe noul antrenor din Gruia cu o radiografie completă a vestiarului. Deși a părăsit echipa într-un moment tensionat în acest sezon, după eșecul usturător cu Hacken (scor 2-7) din preliminariile Conference League, Dan Petrescu a rămas conectat la realitatea din Gruia. Fostul antrenor al „feroviarilor”, care a adus 4 titluri la Cluj, i-a oferit lui Pancu informații vitale despre jucători, pentru a gestiona mai bine situația complicată din Superliga.



Actualul principal al ardelenilor a mărturisit că starea de sănătate a lui Petrescu este una excelentă, contrazicând zvonurile din ultima perioadă, și că discuția cu acesta a cântărit enorm în modul în care a abordat echipa în ultima lună.



„Am vorbit cu Dan Petrescu, sigur. Pot spune sincer că, atunci când m-am văzut cu el, am fost surprins de cât de bine se prezenta din punct de vedere al sănătății. După zvonuri, mă așteptam să fie mai rău, dar l-am văzut foarte bine. M-aș bucura enorm să se întoarcă în fotbal. M-a ajutat foarte mult întâlnirea cu el. Mi-a spus lucruri adevărate despre echipă și jucători”, a spus Daniel Pancu la Digisport.



Sfaturi prețioase primite de la Petrescu



Relația dintre cei doi nu este una recentă. Pancu a povestit că Dan Petrescu obișnuia să îl consilieze încă de acum câțiva ani, când legenda Rapidului se lupta în noroaiele din ligile inferioare.



„Are o simpatie pentru mine: m-a sunat și când antrenam Rapidul în Liga 3, m-a ținut o oră de vorbă și mi-a spus că nu face lucrurile astea pentru oricine. A avut o simpatie pentru mine și a vrut să mă ajute”, a mai spus Daniel Pancu.



Sezon de coșmar pe banca CFR-ului



Daniel Pancu este al treilea antrenor al clujenilor în această stagiune. După demisia lui Petrescu, survenită în urma acelui 2-7 cu suedezii, Andrea Mandorlini a încercat să redreseze situația, fără succes.



Numit pe 1 noiembrie 2025, Pancu încearcă să readucă echipa pe linia de plutire. Până acum, bilanțul său în Gruia este unul pozitiv: în cele 6 meciuri oficiale disputate (5 în SuperLiga și 1 în Cupă), a obținut 3 victorii, 2 remize și a suferit o înfrângere.



„Cum să fie o întâmplare când o echipă câștigă două meciuri din 15? Dar nici sportiv nu poate să fie bine când ai patru antrenori în câteva luni. Eu sunt mulțumit de ce am făcut până acum. Sunt jucători care vor pleca pe sume importante, dar depinde ce aduci în loc, aici e talentul”, este convins Daniel Pancu.

