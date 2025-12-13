Revenirea fantastică a roș-albaștrilor în fața olandezilor de la Feyenoord nu aduce doar speranțe la calificare, ci și o sumă consistentă în conturile clubului.



Campania europeană se transformă într-o rețetă financiară de succes pentru campioana României. După thriller-ul de joi, încheiat cu scorul de 4-3, FCSB a atins borna de 5.250.000 de euro încasați în actualul sezon de UEFA Europa League.



Victoria spectaculoasă în fața trupei antrenate de Robin van Persie, în care elevii lui Elias Charalambous au revenit incredibil de la 1-3, a fost recompensată de UEFA cu un bonus de 450.000 de euro. Banii se adaugă la sumele deja acumulate, rotunjind veniturile patronului FCSB.



Miza de un milion de euro și calculele calificării



Visteria roș-albaștrilor se poate alimenta considerabil dacă echipa menține ritmul în ultimele două partide din faza principală. O "dublă" victorioasă în meciurile cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă) i-ar mai aduce lui Gigi Becali încă 900.000 de euro, mărind potul total la peste 6 milioane.



Dincolo de aspectul financiar, cele trei puncte obținute "in extremis" cu Feyenoord țin aprins visul primăverii europene. Situația în clasament rămâne însă una complicată. După șase etape, FCSB ocupă locul 27, cu 6 puncte.



Distanța față de zona de play-off este minimă, dar presiunea e uriașă. Poziția a 24-a, ultima care asigură continuarea în competiție, este ocupată momentan de Celtic, cu 7 puncte. Pentru a prinde trenul calificării, campioana României este condamnată să obțină maximum de puncte din duelurile rămase în ianuarie.



Programul infernal al FCSB pentru calificare: