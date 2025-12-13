Scaune aruncate pe gazon, fluierături: vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco

În timp ce trebuia să se întâlnească cu fanii săi, veniţi în număr foarte mare în incinta indiană, campionul mondial argentinian a păşit scurt pe gazon, înconjurat de o mulţime de oficiali şi fotografi, înainte de a pleca spre următorul eveniment al zilei. Acest lucru nu a fost deloc pe placul zecilor de mii de suporteri prezenţi la faţa locului.

De îndată ce „Pulga” a părăsit gazonul, sute de sticle şi scaune au fost aruncate pe pista de atletism care înconjoară gazonul. Bannerele cu efigia octuplului câştigător al Balonului de Aur au fost smulse, iar oficialii au fost huiduiti.



Potrivit contului X Khel Now, argentinianul a rămas blocat în incinta stadionului din cauza incidentelor. Câteva minute mai târziu, agenţia de presă Asian New International (ANI) a filmat convoiul fotbalistului îndreptându-se spre aeroportul din Calcutta, de unde urma să ia un avion spre Hyderabad.

