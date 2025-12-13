Scaune aruncate pe gazon, fluierături: vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco

Scaune aruncate pe gazon, fluierături: vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco
În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el. Odată ce starul argentinian a plecat, gazonul a fost invadat de fanii furioşi.

În timp ce trebuia să se întâlnească cu fanii săi, veniţi în număr foarte mare în incinta indiană, campionul mondial argentinian a păşit scurt pe gazon, înconjurat de o mulţime de oficiali şi fotografi, înainte de a pleca spre următorul eveniment al zilei. Acest lucru nu a fost deloc pe placul zecilor de mii de suporteri prezenţi la faţa locului.

De îndată ce „Pulga” a părăsit gazonul, sute de sticle şi scaune au fost aruncate pe pista de atletism care înconjoară gazonul. Bannerele cu efigia octuplului câştigător al Balonului de Aur au fost smulse, iar oficialii au fost huiduiti.

Potrivit contului X Khel Now, argentinianul a rămas blocat în incinta stadionului din cauza incidentelor. Câteva minute mai târziu, agenţia de presă Asian New International (ANI) a filmat convoiul fotbalistului îndreptându-se spre aeroportul din Calcutta, de unde urma să ia un avion spre Hyderabad.

„A fost foarte dezamăgitor, am venit din Darjeeling pentru asta... Nici măcar nu l-am putut vedea cum trebuie, şi este cel mai dezamăgitor lucru pe care l-am văzut vreodată”, a afirmat o fană la microfonul ANI. „Suntem foarte dezamăgiţi”, a adăugat alt fan. Copilul meu era foarte nerăbdător să-l vadă pe Messi. Cred că este o înşelătorie. Când Messi a sosit, toată lumea l-a înconjurat."

„Messi era înconjurat doar de conducători şi actori. De ce ne-au chemat în acel moment? Aveam un bilet de 12.000 de rupii (113 euro, n.r.), dar nici măcar nu l-am putut vedea”, a spus un al alt fan. Înainte ca un ultim suporter să deplângă: „Un eveniment absolut lamentabil. A stat doar zece minute. Toţi liderii şi miniştrii l-au înconjurat. Nu am văzut nimic. Nu a dat niciun şut. A stat zece minute şi a plecat. Ce risipă de bani, emoţii şi timp! Nu am văzut nimic!”

La Calcutta, Lionel Messi urma să inaugureze virtual o statuie de 21 de metri construită în cinstea sa, din motive de securitate. Opera monumentală, care îl înfăţişează pe starul argentinian ridicând trofeul Cupei Mondiale, domină traficul haotic al metropolei din estul ţării.

news.ro

