Retragerea elvețianului Roger Federer nu a consemnat finalul Cupei Laver, ci doar încheierea primei zile a competiției din Londra. În a doua zi a întrecerii, fostul lider ATP, Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP) a adus două puncte prețioase Echipei Europei, în contextul în care scorul era egal 3-3, înainte ca tenismenul sârb să își facă apariția.

Novak Djokovic a dispus de semifinalistul US Open, Frances Tiafoe, scor 6-1, 6-3, în proba de simplu, după care și-a dublat succesul cu o victorie la dublu, obținută alături de italianul Matteo Berrettini, scor 7-5, 6-2, în detrimentul echipei americano-australiene, alcătuite din Jack Sock și Alex De Minaur.

„Sunt foarte recunoscător, privilegiat să fi fost martor la retragerea lui Federer. A fost unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții mele, cu siguranță. Ce m-a emoționat a fost să-i văd copiii venind pe teren și lăcrimând,” a spus Novak Djokovic, în interviul oferit pe teren, după meciul câștigat cu Frances Tiafoe.

În ziua a doua a turneului, Roger Federer i-a purtat de grijă coechipierului Novak Djokovic, aducându-i sticle de apă și oferindu-i încurajări, în momente cheie ale jocului. Federer l-a lăudat pe Djokovic pentru tenisul său de înaltă calitate, într-una dintre pauzele de odihnă.

În prima zi a Cupei Laver 2022, Novak Djokovic le-a fost antrenor, preț de câteva clipe, rivalilor Roger Federer și Rafael Nadal, producând una dintre imaginile istorice pe care anul 2022 le va lăsa în urmă.

"One of the most beautiful moments I've ever experienced in my life for sure."@DjokerNole shares his account of @rogerfederer's final match at the #LaverCup. pic.twitter.com/O5pRq8Xi6o