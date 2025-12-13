Liverpool primește vizita lui Brighton în campionat, după ce la mijlocul săptămânii a plecat cu toate cele trei puncte de pe un teren greu, cel al lui Inter Milano, în UEFA Champions League.

”Pescărușii” sunt deasupra ”cormoranilor” în clasament, pe locul 8 cu 23 de puncte după 15 etape. Liverpool este pe 10, cu același număr de puncte, dar cu un golaveraj inferior.



Oaspeții au câștigat ultimul meci jucat împotriva gazdelor în mai pe propriul teren, scor 3-1.





Echipe probabile



Liverpool: Alisson; Robertson, van Dijk, Konate, Gomez; Mac Alister, Gravenberch, Szoboszlai; Wirtz, Ekitike, Jones.

Alisson; Robertson, van Dijk, Konate, Gomez; Mac Alister, Gravenberch, Szoboszlai; Wirtz, Ekitike, Jones. Brighton: Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Gomez; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.





Mohamed Salah a fost inclus în lotul pentru meciul de azi de către Arne Slot. Liverpool are un golaveraj interesant: 24 goluri marcate, 24 goluri primite.





Casele de pariuri din Anglia o dau favorită la victorie pe Liverpool, însă cota nu este una de încredere maximă: 1.70



Egalul este cotat cu 4.00



Brighton are 4.50 pentru un eventual succes pe Anfield.



Ambele echipe marchează - 1.58





Ultima partidă dintre cele două echipe jucată la Liverpool, s-a terminat cu victoria gazdelor, în 2024, scor 2-1.



În ultimele 10 confruntări directe, conduce Liverpool cu scorul de 4-3.



Arne Slot îl conduce și el la meciurile directe pe antrenorul actual al lui Brighton, Fabian Hurzeler, cu scorul de 2-1.



Craig Pawson va conduce partida, arbitrul care acordă în medie 3,71 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.



