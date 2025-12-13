Cele două echipe s-au întâlnit joi în etapa cu numărul 5 din grupa unică a competiției UEFA Europa Conference League. La capătul celor 90 de minute, cehii s-au impus cu 2-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.



Albion Rrahmani a deschis scorul pe ”Ion Oblemenco” în minutul 50, după ce în prima repriză Anzor Mekvabishvili a irosit o lovitură de pedeapsă acordată în minutul 38. Steven Nsimba a înscris în minutul 79 și Matej Rynes a marcat golul victoriei în minutul 89.



Rapidiștii îl aplaudă pe Albion Rrahmani după Craiova - Sparta Praga: ”Nașul oltenilor!”



După meci, pagina dedicată suporterilor lui Rapid, ”Vișiniu.ro”, a scris pe rețelele social media un mesaj după ce Rrahmani a înscris din nou pe ”Oblemenco”. Fotbalistul care a făcut furori în tricoul trupei din Grant a ajuns, astfel, la patru reușite în Bănie.



”Rrahmani, nașul oltenilor!



Albion Rrahmani a ajuns la 4 goluri contra echipelor din Bănie. Rrahmani a deschis scorul în victoria cu Sparta Praga, scor 2-1.

Fostul atacant al Rapidului a marcat în minutul 50, cu o execuție sigură din interiorul careului și a confirmat că are un simț aparte al porții atunci, când adversară este o echipă din Bănie.



Reușita de pe 'Ion Oblemenco' nu a fost deloc un accident pentru Albion. Primele două goluri ale lui Rrahmani în Superligă au venit chiar pe ”Ion Oblemenco”, într-un spectaculos 5-3 al Rapidului împotriva lui FCU Craiova, în sezonul 2023 - 2024.



Tot împotriva celor de la FCU Craiova a marcat și în returul sezonului regulat, la București, într-un alt meci de poveste, scor 4-3 pentru Rapid”, a scris ”Vișiniu.ro”.

