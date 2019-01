Danielle Collins, semifinalista de la Australian Open, SEXY in costum de baie. Imaginile cu care a incendiat internetul. FOTO

Danielle Collins a produs surpriza la Australian Open 2019.

Danielle Collins, americanca in varsta de 25 de ani, a invins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova si s-a calificat in semifinale in premiera la Australian Open.

Locul 35 WTA, Danielle Collins n-a castigat niciun titlu in cariera si are sub 1 milion de dolari castigati din tenis pana acum. Asta nu a oprit-o sa treaca de Julia Georges, Angelique Kerber sau Caroline Garcia si sa ajunga pana in careul de asi de la Melbourne.

Ea se va duela cu Petra Kvitova pentru un loc in finala, noul numarul 1 WTA in clasamentul LIVE, dupa ce jucatoarea din Cehia a elimiat-o pe Ashleighh Barty in doua seturi, 6-1; 6-4.

Danielle Collins a devenit profesionista abia in 2016, dupa ce a impresionat in timpul colegiului din Virginia. Ea are deja licenta in media si masters in business si e pregatita oricand sa renunte la tenis pentru o cariera in afaceri. In 2014 a refuzat 35.000 de dolari pentru a participa in primul tur la US Open deoarece si-ar fi pierdut bursa de studii.

Semifinalele de la Australian Open sunt de departe cele mai importante faze la care a ajuns intr-o competitie in tenis. Anul trecut a pierdut in ultimul tur al calificarilor.

Nascuta in Florida, Collins adora plajele si pozeaza des in costume de baie, spre bucuria fanilor ei de pe retelele de soclaizare. Vezi imagini in galeria de mai jos.