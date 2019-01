"Miracolul operatiilor estetice!" Catalanii nu-l iarta pe Ronaldo! Au reconstituit toate modificarile portughezului. FOTO

Cristiano Ronaldo s-a clasat pe locul 2 in topul celor mai "fit" sportivi din lume in 2018.

Ronaldo a muncit mult ca sa ajunga unul dintre cei mai invidiati sportivi din lume. Portughezul ar fi apelat si la cateva operatii estetice, scrie Mundo Deportivo, ziar catalan, apropiat de Barcelona. Portughezul a fost inamicul principal al Barcei in cei 9 ani in care a jucat la Real Madrid, iar catalanii nu-l iarta. Mundo Deportivo scrie despre interventii la dinti si botox impotriva ridurilor si imperfectiunilor de pe figura sa. In plus, catalanii il suspecteaza pe Ronaldo si de implant de par si retusuri la sprancene si ale obrajilor si falcilor.

Totusi, articolul se incheie intr-o nota pozitiva. "Interventiile au avut efect: Cristiano e unul dintre cei mai atragatori barbati de pe planeta!", scrie Mundo Deportivo.



