"Imaginea asta spune TOTUL!" Ce gest FANTASTIC a facut Simona Halep imediat dupa infrangerea cu Serena Williams. FOTO

Simona Halep iese de la Australian Open dupa o noua lupta formidabila cu Serena Williams, fosul lider WTA.

Halep a pierdut primul set in 20 de minute, insa a reusit sa duca meciul in decisiv. Si acolo Simona a luptat formidabil, insa Serena a reusit sa faca un break si sa isi adjudece calificarea. La 37 de ani, Serena Williams e cea mai in varsta jucatoare care invinge un lider mondial.

Serena Williams, o adevarata legenda, a impresionat-o chiar si pe Simona Halep, care la finalul partidei s-a uitat cu admiratie la Serena in momentul in care cele doua au strans mana la finalul meciului. Spre deosebire de alte partide, Simona a iesit din arena zambitoare si chiar mandra pentru meciul fantastic facut impotriva unei adevarate forte a naturii.

"Imaginea asta spune multe", comenteaza userii de Twitter. "Simona ar trebui sa fie mandra, a facut un meci mare si a aratat ca isi merita locul", sunt unele din reactiile aparute dupa intalnirea cu Serena Williams. Vezi imagini in galeria foto



Naomi Osaka trece peste Simona Halep daca o invinge pe Svitolina!



In acest moment mai raman patru jucatoare care o pot detrona pe Simona Halep:

Naomi Osaka, numarul 4 mondial - Japoneza a castigat US Open la doar 20 de ani, iar cel mai bun rezultat la Australian Open a fost obtinut anul trecut, optimi de finala. Osaka a reusit sa isi depaseasca propria performanta, ajungand astazi in sferturile de finala ale turneului. Tanara jucatoare a trecut de Anastasija Sevastova in aceasta dimineata, scor 4-6, 6-3, 6-4. Osaka trebuie sa se califice in semifinale pentru a o depasi pe Simona Halep.

Elina Svitolina, numarul 6 mondial - Svitolina a castigat Turneul Campioanelor in 2018, insa nu a inregistrat rezultate importante la celelalte turnee de Grand Slam. La Melbourne, ucrainianca a inregistrat in 2018 cel mai bun rezultat, optimi de finala. Pentru a ajunge pe locul 1, Svitolina trebuie sa ajunga in finala.

Karolina Pliskova, numarul 7 mondial - La fel ca in cazul Svitolinei, Pliskova trebuie sa isi egaleze cea mai buna performanta intr-un turneu de Grand Slam, finala. Cehoaica a ajuns cel mai departe la Australian Open in 2017 si 2018, cand s-a calificat in sferturile de finala. Pliskova s-a calificat din nou in sferturi, dupa victoria cu Garbine Muguruza, scor 6-3, 6-1. Simona Halep se poate intalni cu ea, daca trece de Serena Williams.

Petra Kvitova, numarul 8 mondial - Cel mai bun rezultat la Australian Open a fost inregistrat in anul 2012, cand cehoiaca a jucat semifinala. Castigatoare a doua turnee de Grand Slam, Kvitova trebuia sa ajunga in semifinale pentru a avea o sansa la prima pozitie.

Clasament WTA LIVE:

1. Simona Halep - 5582 puncte

2. Naomi Osaka - 5460 puncte

3. Petra Kvitova - 5420 puncte

4. Sloane Stephens - 5307 puncte

5. Angelique Kerber - 4965 puncte