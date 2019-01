Are 1 gol si 10 masini! Cel mai bine platit jucator din Anglia si-a mai luat un bolid! Colectia impresionanta din garaj. FOTO

Alexis Sanchez e cel mai bine platit jucator din Premier League, cu un salariu anual de 21 de milioane de euro.

Adus de Manchester United de la Arsenal in urma cu un an, Alexis Sanchez nu s-a ridicat niciodata la nivelul asteptarilor, iar in ultima perioada a fost mai mult accidentat.

Chilianul are 14 aparitii in acest sezon pe Old Trafford si a reusit un singur gol. Fanii englezi inca mai asteapta ca Sanchez sa se ridice la nivelul de la Barcelona, sau macar la cel aratat in perioada Arsenal, cand era unul dintre golgheterii campionatului.

Sanchez castiga 400.000 de euro pe saptamana la Manchester United, iar cand nu joaca isi cumpara masini de lux si zboara in locuri exotice cu avionul sau privat.

Recent, Sanchez si-a cumparat un Bentley Bentayga, primul SUV al producatorului britanic, model ce costa peste 200.000 de euro.

In 2013, presa spaniola scria ca este un miracol ca Sanchez a scapat nevatamat dintr-un accident grav petrecut la volanului unui Audi R8 pe o autostrada de langa Barcelona. Sanchez si-a abandonat atunci masina pe marginea drumului, dar politistii i-au dat de urma si l-au adus la audieri.

In 2017, Alexis Sanchez a ramas fara permis in Chile duupa ce a fost prins cu 155 km/h in localitate.

Pe langa noul Bentayga SUV, Sanchez mai are un Bentley in garaj, un Continental GT ce costa aproape 200.000 de euro. El mai conduce un Range Rover Sport, un Audi R8 nou, Lamborghini Huracan, mai multe modele Audi si Chevrolet primite de la sponsorii cluburilor si un avion privat cu care zboara intre America de Sud si Marea Britanie.

