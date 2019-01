Danielle Collins, surpriza inceputului de an! Prima semifinalista de la Australian Open e marele pariu al lui Darren Cahill

Americanca Danielle Collins a invins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova in trei seturi si s-a calificat in semifinale la Melbourne.

Danielle Collins e surpriza inceputului de an! Ea a trecut de Anastasia Pavlyuchenkova cu 2-6; 7-5; 6-1 si s-a calificat in semifinale, acolo unde poate da peste Petra Kvitova.

E cea mai mare performanta din cariera jucatoarei din SUA, locul 35 WTA inaintea acestui turneu.

Collins a trecut pana acum de Julia Gorges, Caroline Garcia si Angelique Kerber si acum asteapta rezultatul meciului dintre Petra Kvitova si Ashleigh Barty.

Collins, pariul lui Darren Cahill

Inaintea meciului, fostul antrenor al Simonei Halep spunea ca Danielle Collins are lovituri superbe si se va califica.



"Cred ca Danielle poate sa invinga in continuare. Este incredibil ce a reusit in ultimele 12 luni. Are lovituri superbe! Va ajunge in semifinale, fiind foarte increzatoare dupa victoria din meciul cu Kerber", a spus Darren Cahill.

Petra Kvitova, motivat de Simona Halep!

Eliminarea Simonei Halep in optimi la Australian Open o motiveaza suplimentar pe Kvitova, cea care poate deveni liderul WTA daca se califica in semifinale. Cehoaica va avea insa un meci dificil contra lui Barty, o jucatoare aflata in forma maxima si care a invins-o deja pe Simona Halep la Sydney.