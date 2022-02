Dacă nu din prima, a noua oară tot iese! Felix Auger-Aliassime l-a bătut pe Tsitsipas la Rotterdam și a câștigat primul titlu ATP

Canadianul Felix Auger-Aliassime (21 de ani, 9 ATP) a rupt seria ghinioanelor aduse de primele opt finale jucate și a câștigat primul său titlu în circuitul ATP.

Auger-Aliassime și-a adjudecat trofeul în întrecerea ATP 500 de la Rotterdam, în urma ultimului act în care s-a impus în defavoarea grecului Stefanos Tsitsipas (23 de ani, 4 ATP), scor 6-4, 6-2.

Felix Auger-Aliassime își continuă startul bun de sezon, jucătorul canadian jucând un rol crucial în obținerea victoriei Canadei în Cupa ATP, performanță confirmată de un sfert de finală atins la Australian Open, pierdut în fața rusului Daniil Medvedev (2 ATP), după 4 ore și 42 de minute de joc.

Tsitsipas a cedat în fața lui Auger-Aliassime după doar 79 de minute de joc, interval în care și-a pierdut serviciul de trei ori.

What a start of the year for Auger-Aliassime:

-- ATP Cup W

-- AusOpen QFs -- had MP vs. Medvedev

-- 1st ATP title in Rotterdam

-- Wins over Zverev, Tsitsipas, Norrie (x2), Bautista, Evans, Cilic...