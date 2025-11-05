GALERIE FOTO A mizat că rivalul său nu va câștiga trofeul: situație incredibilă în vârful ATP, înainte de Turneul Campionilor

A mizat că rivalul său nu va c&acirc;știga trofeul: situație incredibilă &icirc;n v&acirc;rful ATP, &icirc;nainte de Turneul Campionilor Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Situație bizară în top 10 ATP, înainte de Turneul Campionilor de la Torino.

TAGS:
Turneul CampionilorFelix Auger-AliassimeTenis ATPLorenzo Musetti
Din articol

Ultima săptămână înainte de Turneul Campionilor surprinde o situație inedită în circuitul ATP.

Canadianul Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 8 ATP), finalist în turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, a ales retragerea din competiția ATP 250 de la Metz, o decizie riscantă, dar calculată de jucătorul canadian.

Decizie controversată luată de numărul 8 ATP, cu o săptămână înainte de Turneul Campionilor

Necalificat matematic la Turneul Campionilor, în momentul în care a luat hotărârea de a nu juca la Metz, Felix Auger-Aliassime a îmbrățișat riscul de a nu obține calificarea, când a văzut că probabilitățile se așază în favoarea sa. În plus, Aliassime a declarat că prioritizează sănătatea în detrimentul câștigurilor financiare.

Mai exact, Lorenzo Musetti - rivalul său pentru locul al optulea pe lista participanților la Turneul Campionilor - are nevoie să iasă campion în turneul ATP 250 de la Atena pentru a juca la Torino.

Auger-Aliassime pune sănătatea înaintea celor $331,000 asigurate doar pentru participarea la Turneul Campionilor

Auger-Aliassime ar fi fost nevoit să atingă faza semifinalelor în turneul de la Metz pentru a nu mai depinde de jocul rezultatelor, însă nord-americanul a preferat să evite suprasolicitatea înainte de posibila participare la Turneul Campionilor, considerată probabilă, în condițiile date.

Cu Novak Djokovic principal favorit la câștigarea turneului ATP din capitala elenă, Felix Auger-Aliassime a judecat că este mai bine să își prioritizeze starea de sănătate, și nu calificarea la Turneul Campionilor.

Un bonus, în acest sens, este că, dacă alegerea canadianului se va dovedi inspirată, acesta va avea o săptămână de refacere înaintea Turneului Campionilor, pauză care îi oferă șanse mărite la victorii, pe hardul de la Torino.

„M-am confruntat cu numeroase probleme fizice, în această săptămână. Nu voi mai repeta greșelile din trecut. Condiția mea fizică și sănătatea reprezintă prioritatea mea, mai presus de calificare.

Dacă mă calific, va fi grozav, iar, dacă nu, Lorenzo își va merita locul,” a precizat Felix Auger-Aliassime, potrivit France24.

Turneul Campionilor are loc în săptămâna 9-16 noiembrie, la Torino.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner campion paris bercy 2025
Tenismenii calificați la ediția 2025 a Turneului Campionilor

  • Carlos Alcaraz
  • Jannik Sinner
  • Alexander Zverev
  • Novak Djokovic
  • Ben Shelton
  • Taylor Fritz
  • Alex De Minaur
  • Felix Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti

După o săptămână în care a legat cinci victorii la Paris, dintre care trei, în trei seturi, Felix Auger-Aliassime a încheiat competiția cu o înfrângere, în finala întrecerii, în fața italianului Jannik Sinner.

6-4, 7-6 (4) a fost scorul prin care Sinner a ieșit campion în capitala Franței, iar, în clasamentul mondial, elevul lui Darren Cahill a redevenit număr unu ATP.

