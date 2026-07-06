La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute

Turneul de la Wimbledon propune dueluri tensionate și palpitante, dincolo de căpșuni, frișcă și imaginea unei eleganțe păstrate peste secole.
Optimea de finală dintre Felix Auger-Aliassime și Alejandro Davidovich Fokina a arătat, mai bine decât oricare altă partidă jucată duminică, pe iarba de la Wimbledon, miza uriașă a meciurilor jucate în aceste runde competiționale.
Cap de serie numărul trei la Wimbledon, Felix Auger-Aliassime, enervat la culme de time-out-ul medical cerut de adversar
Număr 4 ATP, recuperat în totalitate după accidentare, Felix Auger-Aliassime l-a întrecut pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina (23 ATP), scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1, la sfârșitul a patru ore și douăzeci și șase de minute.
Au fost mai multe ocazii în care Auger-Aliassime și-a pierdut concentrarea, în contextul în care Davidovich Fokina a suferit o accidentare la gleznă, în setul patru.
Regulamentul i-a permis însă ibericului să ceară time-out medical în mijlocul unui game în care beneficia de mingi de break.
„Dacă ești accidentat, retrage-te!”
„O rușine de regulă,” s-a pronunțat canadianul Felix Auger-Aliassime, în duelul tensionat de cinci seturi cu spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, încheiat cu o dispută în zona fileului.
Au fost câteva secunde în care organizatorii s-au temut ca interacțiunea dintre cei doi să nu escaladeze.
„Nu vreau să intru în detalii despre interacțiunea mea cu el. Dacă vrea să vină aici să vorbim, poate, dar îmi știe părerea.
Cât timp va rămâne această regulă, jucătorii o vor folosi în avantajul lor. Cred că e foarte simplu: dacă ești accidentat grav, în mijlocul unui game, iar adversarul servește, cronometrul merge, atunci pierzi toate punctele până poți să chemi fizioterapeutul.
Dacă ești accidentat grav, atunci te retragi, evident. Dar să te poți opri în mijlocul unui game și să chemi fizioterapeutul, pentru mine, e o rușine de regulă. Nu știu vreun alt sport în care poți să faci asta,” s-a lamentat Felix Auger-Aliassime, la conferința de presă organizată după meci.
Pentru canadianul în vârstă de 25 de ani urmează una dintre provocările mari ale tenisului: duel cu Novak Djokovic, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon.