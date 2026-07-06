La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute

Turneul de la Wimbledon propune dueluri tensionate și palpitante, dincolo de căpșuni, frișcă și imaginea unei eleganțe păstrate peste secole.

Optimea de finală dintre Felix Auger-Aliassime și Alejandro Davidovich Fokina a arătat, mai bine decât oricare altă partidă jucată duminică, pe iarba de la Wimbledon, miza uriașă a meciurilor jucate în aceste runde competiționale.

Cap de serie numărul trei la Wimbledon, Felix Auger-Aliassime, enervat la culme de time-out-ul medical cerut de adversar

Număr 4 ATP, recuperat în totalitate după accidentare, Felix Auger-Aliassime l-a întrecut pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina (23 ATP), scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1, la sfârșitul a patru ore și douăzeci și șase de minute.

Au fost mai multe ocazii în care Auger-Aliassime și-a pierdut concentrarea, în contextul în care Davidovich Fokina a suferit o accidentare la gleznă, în setul patru.

Regulamentul i-a permis însă ibericului să ceară time-out medical în mijlocul unui game în care beneficia de mingi de break.