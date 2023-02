Patrick Mouratoglou plânge, Darren Cahill exultă! Ce au făcut Rune și Sinner în turneul ATP 500 de la Rotterdam

Patrick Mouratoglou și Darren Cahill au trăit experiențe diverse în ziua optimilor de finală ale întrecerii ATP 500 de la Rotterdam. Dacă Jannik Sinner, elevul antrenorului australian, a reușit să devină doar al doilea jucător care l-a învins pe Stefanos Tsitsipas în 2022, Mouratoglou a fost nevoit să îl vadă pe Holger Rune retrăgându-se accidentat din turneu.

Tenismenul danez s-a retras la scorul de 4-6, 0-4, în confruntarea cu olandezul Gijs Brouwer (160 ATP), din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte. De partea opusă, Sinner a jucat încântător și a cedat doar șapte game-uri în fața finalistului Australian Open.

Sinner și-a luat revanșa în fața lui Tsitsipas, după eșecul de la Melbourne

Într-un podcast recent înregistrat, Darren Cahill a dezvăluit că îl vede pe Jannik Sinner foarte aproape de vârful tenisului mondial.

„Sunt unul dintre antrenorii lui Jannik Sinner. Avem o echipă foarte bună, am colaborat cu el de șase luni. E un tânăr jucător italian grozav, cu picioarele pe pământ. Are tot ce vrei să vezi într-un tenismen tânăr. Are o dorință puternică de victorie, muncește din greu, iar etica muncii sale e la vârf.

Încet-încet, ajunge acolo. A bătut la ușa marilor trofee de câțiva ani deja. În două Grand Slam-uri a fost învins în cinci seturi de jucătorul care avea să câștige turneul,” au fost cuvintele prin care Darren Cahill l-a caracterizat pe elevul său, Jannik Sinner, în podcastul The Big Deal.

Sferturile turneului ATP 500 de la Rotterdam